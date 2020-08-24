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Пандемия COVID-19

Школы и классы в Москве не будут закрывать на карантин, если заболеет учитель

Власти Москвы сообщили, что классы будут закрывать на карантин, если коронавирусную инфекцию подтвердят у одного из учащихся

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московские школы и отдельные классы не будут закрывать на карантин в случае, если один из педагогов заразится коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Классы будут закрываться на карантин, если коронавирусная инфекция будет подтверждена у одного из учащихся. В случае заболевания учителя или других сотрудников школы класс не будет закрываться на карантин", - рассказал собеседник агентства.

В ведомстве уточнили, что сотрудники школы в обязательном порядке должны носить маски, которые позволяют предотвратить распространение инфекционных заболеваний.

"Учителям разрешено снимать маски при соблюдении социальной дистанции, когда они объясняют новый материал у доски. Если кто-то из педагогов заболеет, то тогда на замену придет другой учитель, который проведет занятия для детей в очном формате", - рассказали в ведомстве.

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