Подразделение TikTok в США сообщило о подаче иска к администрации Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Американское подразделение TikTok заявило в понедельник, что подает иск к администрации США в связи с ее решением прекратить работу социальной сети в стране.

"Сегодня мы подаем иск в федеральный суд в связи с попытками администрации запретить TikTok в США", - говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что соцсетью пользуются около 100 млн американцев. У нее около 1,5 тыс. сотрудников в США, планируется, что их число увеличится на 10 тыс.

Иск подают в федеральный суд в штате Калифорния. В нем будет отмечено, что американские власти не представили каких-либо доказательств наличия угрозы для национальной безопасности США со стороны TikTok из-за неких связей с властями Китая. Представители соцсети подчеркивают, что сведения о ее американских пользователях хранятся в Сингапуре и США. Касающуюся их информацию китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, обрабатывает отдельно от других массивов данных.

В иске констатируется, что ключевые должности в TikTok занимают американцы, которые находятся в США. Сотрудники, которые отвечают за модерацию американского подразделения соцсети, также базируются в США и не зависят от китайских властей.

31 июля президент США Дональд Трамп объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку по приобретению TikTok у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны.

Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что руководство соцсети занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории США.