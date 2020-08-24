Эксперт: скопление медуз в Азовском море может быть связано с теплой погодой

СОЧИ, 24 августа. /ТАСС/. Скопление крупных медуз в Азовском море может быть связано с теплой погодой и активным размножением рыб, считает доцент кафедры микробиологии Московской ветеринарной академии имени К. И. Скрябина, кандидат биологических наук Татьяна Денисенко.

Ранее в ряде СМИ и соцсетях появились фотографии и видео, на которых видно, как побережье Азовского моря заполонили крупные медузы из семейства корнерот, которые могут вызывать ожоги и раздражение при контакте.

"Обычно животные, в том числе и беспозвоночные, приходят в места скопления мелкой рыбы или мелких рачков, то есть тем, чем они питаются. Просто так не придут, они идут исключительно за кормом. А в этом году очень теплая вода у нас в Азово-Черноморском бассейне, и все рачки и рыбки очень активно размножились, и органики стало больше у берегов. И медузы вслед за этим всем и идут, это мое предположение", - рассказала ТАСС Денисенко.

Она заметила, что контакт с такими медузами вызывает аллергическую реакцию. "Корнероты - это крупные медузы, они жалят и жалят весьма ощутимо. И все-таки это яд, аллергическое вещество, и у аллергиков он может вызывать аллергию. Плюс это еще и неприятно очень, потому что долго проходит", - сказала ученый.

Корнерот - одна из опаснейших медуз, которая в диаметре может достигать 60-70 см. Цвет этого морского обитателя может меняться от прозрачно-белого до синего и фиолетового. От собратьев их отличает характерный выпуклый зонтик и массивные ротовые лопасти со многочисленными отростками, при контакте с которыми на коже человека остаются глубокие болезненные ожоги. В случае контакта с медузой медики советуют обработать пораженный участок кожи салфеткой, смоченной в обычном или яблочном уксусе или натуральном лимонном соке, при этом промывать пресной водой место ожога не рекомендуется, поскольку это лишь увеличит его площадь.