{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Глава "Вектора" заявил об эффективности вакцины от COVID-19 на доклинических испытаниях

Ринат Максютов отметил, что самочувствие всех участников испытаний хорошее

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вакцина Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" Роспотребнадзора показала высокую эффективность в ходе доклинических испытаний. Об этом сообщил глава центра Ринат Максютов в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник.

На эту тему
Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Уникальная пептидная вакцина ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона" - продемонстрировала высокую эффективность в ходе доклинических исследований и проходит клинические исследования", - рассказал он изданию.

Максютов добавил, что по результатам проведения первого этапа исследований центр представил в Минздрав два промежуточных отчета.

Глава центра отметил, что самочувствие всех участников испытаний хорошее. "Самый первый доброволец получил уже вторую прививку через 21 сутки и покинул стационар. Сейчас его наблюдаем амбулаторно в течение трех недель, затем он посетит клинику через три, шесть и девять месяцев", - пояснил Максютов.

В пятницу в Роспотребнадзоре сообщили, что завершить клинические исследования планируется в сентябре. Согласно данным, опубликованным на сайте стопкоронавирус.рф, подача полного регистрационного досье данной вакцины планируется в октябре 2020 года с последующим переходом к производству в ноябре 2020 года.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Экспедиция "Подводный Кавказ - 2020" обнаружила на дне озер в КЧР артефакты времен войны
Участниками экспедиции стали 13 человек из Москвы, Саратова, Вологды, Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесии
Читать полностью