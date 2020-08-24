Глава "Вектора" заявил об эффективности вакцины от COVID-19 на доклинических испытаниях

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вакцина Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" Роспотребнадзора показала высокую эффективность в ходе доклинических испытаний. Об этом сообщил глава центра Ринат Максютов в интервью " Российской газете ", опубликованном в понедельник.

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"Уникальная пептидная вакцина ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона" - продемонстрировала высокую эффективность в ходе доклинических исследований и проходит клинические исследования", - рассказал он изданию.

Максютов добавил, что по результатам проведения первого этапа исследований центр представил в Минздрав два промежуточных отчета.

Глава центра отметил, что самочувствие всех участников испытаний хорошее. "Самый первый доброволец получил уже вторую прививку через 21 сутки и покинул стационар. Сейчас его наблюдаем амбулаторно в течение трех недель, затем он посетит клинику через три, шесть и девять месяцев", - пояснил Максютов.

В пятницу в Роспотребнадзоре сообщили, что завершить клинические исследования планируется в сентябре. Согласно данным, опубликованным на сайте стопкоронавирус.рф, подача полного регистрационного досье данной вакцины планируется в октябре 2020 года с последующим переходом к производству в ноябре 2020 года.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата.