В Петербурге мать через суд требует снабдить ее ребенка препаратом стоимостью свыше $1 млн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению искового заявления матери годовалого ребенка с просьбой обязать городской комитет по здравоохранению обеспечить ее препаратом Zolgensma для его лечения. Стоимость одной инъекции превышает $1 млн, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Препарат Zolgensma применяется для лечения детей со спинальной мышечной атрофией в возрасте до двух лет, не зарегистрирован в России, вводится один раз.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению искового заявления Светланы Гепаловой к комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга об обязании обеспечить лекарственными препаратами. Два года ребенку исполнится 2 сентября 2020 года", - указано в сообщении.

По итогам консилиумов в Детской городской больнице Святой Ольги и Национальном медицинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова ребенку рекомендовали применение именно указанного препарата.