Омские врачи передали в берлинскую клинику Charite снимки МРТ Алексея Навального

ОМСК, 24 августа. /ТАСС/. Врачи омской больницы скорой медицинской помощи №1 передали в берлинскую клинику Charite, где сейчас находится остающийся в тяжелом состоянии Алексей Навальный, его снимки МРТ. Больница готова предоставить германским коллегам как образцы биоматериалов, так и результаты лабораторных исследований, говорится в сообщении Минздрава Омской области.

"Россияне уже передали немецким коллегам изображения МРТ пациента и получили от клиники Charite письмо с выражением признательности за установленное сотрудничество", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что российская сторона готова передавать немецкой клинике и другие данные, что позволит германским специалистам иметь полный анамнез пациента и прослеживать динамику его жизненных показателей. Ранее прибывшие в Омск специалисты из Германии получили данные всех диагностических исследований и на совместном врачебном консилиуме подтвердили обоснованность выбранной россиянами тактики лечения.

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован в омскую клинику в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. 22 августа Навальный был доставлен самолетом из Омска в Германию. В понедельник клиника Charite заявила, что Навальный продолжает оставаться в искусственной коме, в его крови найдены следы интоксикации.