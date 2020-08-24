Экспедиция "Подводный Кавказ - 2020" обнаружила на дне озер в КЧР артефакты времен войны

ЧЕРКЕССК, 24 августа. /ТАСС/. Немецкая печка, факел, мина и гильзы времен Великой Отечественной войны найдены участниками экспедиции "Подводный Кавказ - 2020" на дне озер Адзапш и Квадратное в Карачаево-Черкесии (КЧР), которые находятся на высоте более 2,2 тыс. м. Об этом ТАСС сообщил в понедельник член адыгейского отделения Русского географического общества (РГО), руководитель Северо-Кавказского направления дайвинг-клуба "Черная акула" Эрнст Антонов.

"Экспедиция проходила с 18 по 23 августа. Удалось обследовать 20% озера Квадратного на высоте 2 210 м. В ходе обследования были найдены артефакты такого плана, как печка немецкая горная, факел с деревянной ручкой, и нашли минометную мину, другое название - хвостовик, которая была в возведенном положении, мы не стали ее трогать, она лежит на небольшой глубине - порядка полутора метров", - сказал Антонов.

Он отметил, что участники экспедиции "Подводный Кавказ - 2020" также исследовали порядка 15% озера Адзапш на высоте 2 410 м. В результате были найдены элементы сигнальной ракеты, гильзы, две скобы от оружейного языка. Максимальная глубина погружения в этом озере составила порядка 14 м, температура воды - около 7 градусов. Часть из найденных артефактов будет передана в фонд музея станицы Зеленчукской в КЧР, часть - музею в Адыгее.

Участниками экспедиции стали 13 человек из Москвы, Саратова, Вологды, Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесии. Мероприятие посвятили 75-летию Великой Победы и памяти воинов, погибших за освобождение Кавказа. Экспедиция прошла под эгидой адыгейского отделения Русского географического сообщества на местах, где проходили тяжелые бои за перевалы Кавказа с немецкими горными стрелками.

В 2018 году под руководством Антонова на высоте почти 3 тыс. м прошло исследование озера Лунное в Карачаево-Черкесии, где был установлен рекорд России по самому высокогорному погружению. В 2019 году экспедиция "Неизвестный Кавказ - 2019" провела первое исследование высокогорного озера Халега на высоте 2,8 тыс. м в КЧР. В результате были найдены артефакты времен Великой Отечественной войны и останки советского солдата, которые были захоронены участниками экспедиции.

Битва за Кавказ длилась с 25 июля 1942 года до 9 октября 1943 года. Одним из важнейших стало самое высокогорное сражение за всю историю Великой Отечественной войны - битва на Главном Кавказском хребте.