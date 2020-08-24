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Пандемия COVID-19
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Песков: Путин и Лукашенко обсудили участие Белоруссии в тестировании вакцины от COVID-19

Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что президент Белоруссии поздравил своего российского коллегу с успехом в разработке вакцины от коронавируса

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко действительно обсуждали в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора участие Белоруссии в тестировании российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Во время телефонного разговора Путина и Лукашенко действительно обсуждалось, что Белоруссия примет участие в тестировании российской вакцины [от коронавируса]", - сказал он. Песков добавил, что Лукашенко также поздравил своего российского коллегу с успехом в разработке вакцины от коронавируса.

Как ранее в понедельник сообщило белорусское информационное агентство БелТА, в ходе разговора лидеры двух стран договорились, что Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса, а также о том, что граждане республики в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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