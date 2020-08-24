Власти Вологды сообщили, что новой утечки топлива с судна "Капитан Артюшин" не произошло

ТАСС, 24 августа. Дальнейшей утечки топлива с прогулочного судна "Капитан Артюшин", частично затонувшего 21 августа в реке в Вологде, удалось избежать. Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель мэра Вологды Алексей Никитин.

"Сегодня активных действий на судне, которое затонуло, не производилось. Мы посмотрели, что успели за эти выходные дни. Не допущено разлива нефтепродуктов", - сказал Никитин.

По данным пресс-службы муниципалитета, на данный момент городской администрацией для подъема теплохода "Капитан Артюшин" исчерпаны варианты, не требующие дополнительного привлечения технических и бюджетных средств.

"Мы постарались подтянуть судно максимально близко к берегу, чтобы в дальнейшем собственник мог предпринять какие-то действия по подъему, ремонту или утилизации. Дальнейшие шаги предполагают привлечение дополнительной техники повышенной грузоподъемности и дополнительного финансирования. Кроме того, использование такой техники не может гарантировать сохранение целостности судна, с чем категорически не согласен собственник", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Никитин подчеркнул, что власти Вологды не будут поднимать судно, эту процедуру должен провести собственник за счет своих средств.

"Обязанность по подъему судна, по его дальнейшему содержанию полностью лежат на собственнике. Мы предлагаем собственнику связаться с той или иной организацией, подсказываем ему адреса, варианты решения указанных проблем. К сожалению, он от нашей помощи отказывается. Затрачивать значительные суммы, которые необходимо, тоже отказывается", - сказал Никитин.

По его словам, для подъема судна нужна тяжелая техника. "Наши попытки поднять судно теми средствами, которые имеются в резерве администрации, не увенчались успехом. Нам необходима более тяжелая техника, это связано с дополнительными затратами, которые должен нести собственник. На сегодняшний день окончательного вывода - что послужило причиной аварии, не имеется", - добавил Никитин.

О ЧП

ЧП произошло около 22:00 21 августа на реке Вологде у Кремлевской площади. На борту судна находились 25 человек, в том числе один ребенок, все люди перевезены на берег, погибших и пострадавших нет. Произошла незначительная утечка топлива. Доследственные проверки по факту происшествия проводят Ярославский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ и Вологодская транспортная прокуратура.

В новость внесены изменения (19:55 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца.