Больницы Архангельской области получили 15 машин скорой помощи

АРХАНГЕЛЬСК, 24 августа. /ТАСС/. Больницы Архангельской области получили новые автомобили скорой помощи, врио главы региона Александр Цыбульский в понедельник вручил главным врачам медучреждений региона ключи от 15 машин, говорится в сообщении пресс-службы администрации области.

"Всего в регион поступили 10 автомобилей класса "С" на базе "Форд Транзит" и пять автомобилей класса "В" на базе коммерческой модели УАЗ "Профи". Машины поступят в Вельский, Верхнетоемский, Виноградовский, Красноборский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, Устьянский, Холмогорский и Шенкурский районы, а также в Архангельск, Мирный, Коряжму и Северодвинск", - говорится в сообщении.

Некоторые муниципальные образования, такие как Шенкурский район, впервые получили автомобили, оборудованные всем необходимым для оказания реанимационной помощи. Расстояния, которые скорой помощи приходится преодолевать в районах, могут составлять сто километров и больше.

Все машины оснащены аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами-мониторами, электрокардиографами и другим оборудованием. Поставка автомобилей осуществлялась в рамках федеральной программы по снижению последствий распространения коронавирусной инфекции.

В этом году область уже получила 28 машин. Еще 27 автомобилей класса "В", которые приобретены для Архангельской области Министерством промышленности и торговли РФ за счет средств федерального бюджета, должны прибыть в ближайшее время. Эти автомобили планируется направить в Мезенский, Лешуконский, Каргопольский, Коношский, Няндомский, Онежский, Холмогорский, Плесецкий и другие районы.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в Архангельской области зафиксировано 10 382 случая заболевания.