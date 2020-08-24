Выплаты за работу с заразившимися коронавирусом получили 34,5 тыс. медиков Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ. 24 августа. /ТАСС/. Около 34,5 тыс. медицинских работников получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами, заразившимися коронавирусом, на Ставрополье. 85 медицинских работников также получили выплаты в связи с заражением коронавирусом в период работы, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"За весь период [с начала пандемии] общая сумма выплат уже составила 890 млн рублей. В общей сложности их получателями стали свыше 34,5 тыс. медицинских работников. Кроме того, осуществлено 85 страховых выплат из краевого бюджета сотрудникам лечебных учреждений, заразившимся коронавирусной инфекцией в процессе работы с пациентами с COVID-19. В этом случае каждый медик получил по 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным краевого Минздрава, каждый случай заболевания медицинского работника коронавирусом тщательно разбирается. Выплаты производятся из краевого бюджета, а также из средств Фонда социального страхования.

По информации краевого управления Роспотребнадзора, с начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 11 124 случая заражения коронавирусом, умерли 216 пациентов. В крае продолжает действовать обязательный масочный режим и обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями.