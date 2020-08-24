Педагоги в Москве смогут отказаться от вакцинации от гриппа при наличии противопоказаний

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Учителя в Москве смогут отказаться от обязательной вакцинации от гриппа при наличии противопоказаний. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Вакцинация против гриппа для специалистов сферы образования проводится ежегодно в соответствии с национальным календарем профилактических мероприятий. По информации департамента здравоохранения, вакцинация противопоказана при наличии аллергических реакций на куриный белок и компоненты вакцины или на ранее вводимые гриппозные вакцины, острого лихорадочного состояния или обострения хронического заболевания (вакцинацию проводят после выздоровления или в период ремиссии), нетяжелого ОРВИ, острого кишечного заболевания (вакцинацию проводят после нормализации температуры). Если у педагогического работника есть такие противопоказания, то он вправе отказаться от вакцинации", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, вакцинация является обязательной процедурой, согласно федеральному закону № 157 "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний".

"Учителя постоянно взаимодействуют с детьми, поэтому им особенно важно иметь иммунитет к инфекционным заболеваниям, чтобы снизить риск их распространения. А именно вакцинация - самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа", - рассказали в ведомстве.

Если у педагога есть противопоказания, ему необходимо предоставить медицинскую справку в школу.

"В любом случае перед вакцинацией врач опрашивает каждого пациента и затем решает, можно ли вводить вакцину", - пояснили в ведомстве.