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Российские школьники завоевали медали на международном соревновании по биологии

В Минпросвещения сообщили, что на международном соревновании IBO Challenge - 2020 они завоевали три золотые медали и одну серебряную

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Три золотые медали и одну серебряную завоевала команда школьников из РФ на международном соревновании по биологии IBO Challenge - 2020. Об этом в понедельник сообщается на странице Минпросвещения России во "ВКонтакте".

"Три золотые медали и одну серебряную завоевала команда российских школьников на международном соревновании по биологии IBO Challenge - 2020", - говорится в сообщении.

Обладателями золотых медалей стали учащиеся из Москвы и Нижегородской области, серебряную медаль завоевал школьник из Москвы. Руководителем сборной является профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Рубцов.

Международная биологическая олимпиада началась 11 августа и проходила дистанционно в связи с пандемией коронавируса. Организатором соревнования выступила Япония. В прошлом году Россия взяла три серебра и бронзу.

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