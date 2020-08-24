В городе Чаусы проходит автопробег в поддержку Лукашенко

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Автопробег в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в понедельник проходит в городе Чаусы Могилевской области. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства БелТА.

"Автопробег "За Беларусь! За Бацьку!" уже становится традиционным для городов Могилевщины! - указано в сообщении. - Сегодня к автопробегу присоединились жители города Чаусы".

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.