Zoom устранила сбои в работе сервиса

ТАСС, 24 августа. Компания Zoom Video Communications, являющаяся оператором сервиса видеоконференций Zoom, устранила сбои в работе платформы. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте компании.

"Мы решили проблему, из-за которой пользователи не могли начать видеоконференции и вебинары Zoom или присоединиться к ним", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что сайт сервиса также полностью восстановил свою работу.

Ранее компания проинформировала, что пользователи сообщают о сбоях в работе сайта сервиса и при подключении к видеоконференциям.

Zoom-конференции стали пользоваться особой популярностью с началом пандемии коронавируса. После введением режима самоизоляции многие перешли в формат онлайн-встреч.