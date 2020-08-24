Губернатор Тверской области наградил Потанина почетным знаком за благотворительность

ТАСС, 24 августа. Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил главу "Норникеля" Владимира Потанина почетным знаком "За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская". Глава региона поблагодарил Потанина за помощь медикам в период пандемии коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Тверской области.

"Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил почетным знаком "За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская" российского предпринимателя, президента "Норникеля" Владимира Потанина. В период пандемии коронавирусной инфекции Владимир Потанин на безвозмездной основе приобрел для Конаковской центральной районной больницы комплект необходимой медицинской аппаратуры", - говорится в сообщении.

Данным почетным знаком награждаются те, кто осуществляет благотворительную деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан. "Оборудование, которое приобрела для Тверской области компания "Норильский никель", станет вкладом в общую работу по сохранению здоровья и жизни населения Верхневолжья. Полученное оборудование положит начало созданию в Конаковском районе центра оказания высокотехнологичной медицинской помощи", - приводит пресс-служба слова Рудени.

В Тверской области "Норникель" реализует корпоративную социальную программу по обеспечению работников жильем в благоприятных и удобных для проживания районах России.