Омские медики не выявляли у Навального ингибиторы холинестеразы

ОМСК/МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Ингибиторы холинестеразы, об обнаружении которых в крови Алексея Навального заявила берлинская клиника Charite, не были выявлены в ходе его обследования в Омске. Об этом сообщил журналистам в понедельник заведующий отделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи № 1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

"При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в т. ч. ингибиторов холинестеразы. Результат отрицательный. Кроме того, у него отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Как уже заявлялось ранее, мы готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Алексея Навального для их всестороннего изучения", - сказал он.

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился блогер, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. В субботу Навального доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

Ранее в понедельник врачи заявили, что в его организме найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно - пока неизвестно. Германские медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы.