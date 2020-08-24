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Пандемия COVID-19

В Самарской области школьные линейки пройдут только для первых и одиннадцатых классов

Они будут организованы на открытом воздухе

ТАСС, 24 августа. Торжественные линейки на открытом воздухе в школах Самарской области пройдут только для учеников первых и одиннадцатых классов, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

"Один из важных вопросов на [заседании оперативного] штаба осветил министр образования Самарской области Виктор Акопьян. Он рассказал, что 1 сентября 707 образовательных организаций готовы принять школьников. В День знаний планируется провести торжественные линейки. Они будут организованы на открытом воздухе только для учеников 1-х и 11-х классов, причем одновременно только для трех классов", - говорится в сообщении.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Самарской области выявлен 7 981 случай заражения коронавирусом, 6 216 пациентов выздоровели, 123 человека умерли.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия COVID-19
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