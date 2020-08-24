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Пандемия COVID-19
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Глава Тувы Кара-оол вновь заразился коронавирусом

Сейчас он находится в больнице
Глава Тувы Шолбан Кара-оол Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Глава Тувы Шолбан Кара-оол
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 24 августа. Глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого в начале лета был выявлен коронавирус, вновь заразился этой инфекцией.

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Об этом Кара-оол рассказал в видеообращении, размещенном на его официальной странице "ВКонтакте".

"Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Во второй раз заболел", - сказал Кара-оол.

По его словам, сейчас болезнь протекает иначе, чем в первый раз. Глава Тувы пожаловался на очень сильные головные боли.

"Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения", - также написал он на своей странице в соцсети.

Кара-оол уже болел COVID-19, он сообщал о своей госпитализации из-за коронавируса. 4 июня его выписали из больницы.

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Кара-оол, Шолбан ВалерьевичРоссияТываПандемия COVID-19
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