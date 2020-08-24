Жалобу защиты журналиста Френкеля на штраф за неповиновение полиции рассмотрят 10 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит три апелляции защиты журналиста Давида Френкеля, которому в июне сломали руку на городском участке для голосования, на постановления Дзержинского районного суда города о привлечении его к административной ответственности по итогам случившегося инцидента, среди которых штраф за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Об этом сообщила ТАСС в понедельник адвокат журналиста Ольга Карачева.

"На 10 сентября назначено рассмотрение всех трех жалоб", - сказала собеседница агентства.

Суд первой инстанции также решил оштрафовать журналиста за вмешательство, повлекшее нарушение порядка работы избирательной комиссии и вынес ему предупреждение за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

По информации Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Френкель около 15:00 мск 30 июня приехал на участок для голосования из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Сотрудники полиции приняли решение выдворить журналиста из помещения избирательного участка, применили силу и нанесли ему травму. По данным полиции, к сотрудникам МВД обратился председатель участкового избиркома с официальным заявлением об оказании содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии.