Эксперт: омские врачи не могли упустить признаки отравления у Навального

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Клинические симптомы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы, об обнаружении которых в крови Алексея Навального заявила берлинская клиника Charite, сложно не заметить. Медики Омска не могли упустить признаков отравления во время обследования Навального при поступлении в медучреждение, сообщил ТАСС в понедельник завкафедрой анестезиологии и реаниматологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, главный внештатный специалист Минздрава РФ по анестезиологии-реанимации Игорь Молчанов.

"У отравления ингибиторами холинэстеразы настолько яркая клиника - это бронхорея (обильное выделение мокроты при кашле - прим. ТАСС), возбуждение, потливость, узкие зрачки и так далее. Ее знает любой практикующий врач, который закончил медицинский институт, а уж для анестезиолога-реаниматолога это классика. Не заподозрить это при поступлении такого пациента в учреждение малореально", - рассказал специалист.

Молчанов также предположил, что во время транспортировки Навального в Берлин могли применяться препараты, способные дать похожие результаты анализов, как при отравлении ингибиторами холинестеразы. "Они [врачи] же обследуют пациента после того, как он какое-то время провел в реанимационном отделении, получал кучу препаратов и транспортировался - на этом этапе тоже вводится куча препаратов похожих, которые могут давать похожие следы", - добавил он.

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился блогер, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. В субботу Навального доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

Ранее в понедельник врачи заявили, что в его организме найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно - пока неизвестно. Германские медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы. Заведующий отделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи № 1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев позже отметил, что ингибиторы холинестеразы не были выявлены в ходе обследования Навального в Омске.