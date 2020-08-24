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Адвокат заявила, что потерпевшие по делу сестер Хачатурян заразились коронавирусом

Юлия Нитченко отметила, что вся семья находится на карантине

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вся семья Михаила Хачатуряна, которая признана потерпевшей стороной в рамках уголовного дела о его убийстве дочерьми, заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС заявила представитель потерпевших Юлия Нитченко.

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"Мама Михаила, его четыре сестры, а также муж одной из сестер - все они, предположительно, заболели ковидом. Точно одно: вся семья в настоящее время находится на карантине", - рассказала защитник.

По ее словам, подтвержден вирус пока только у одной из сестер Михаила - Нелли, а "признаки заболевания у всех выражены по-разному". "Одна сестра, которая на суд не ходила, доставлена в больницу", - отметила адвокат.

Она также добавила, что очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении младшей из сестер Хачатурян, назначенное на вторник, пройдет только в присутствии адвокатов потерпевшей стороны, подсудимой и ее адвокатов.

Защита сестер в свою очередь заявила ТАСС, что девушки чувствуют себя нормально, никаких признаков заболевания коронавирусом у них нет.

Теги
РоссияДело сестер ХачатурянПандемия COVID-19
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