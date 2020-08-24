В Калининграде более 100 га земель получили статус зеленых территорий общего пользования

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Более 100 га земель в Калининграде получили статус зеленых территорий общего пользования в 2020 году. Они могут использоваться только как парки, сады, территории для зеленых насаждений, с запретом на строительство, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Более 100 га [земель] в Калининграде получили статус озелененных территорий в этом году. Это крупнейший прирост этой категории земель в областном центре за многие годы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Провести ревизию зеленых насаждений в областном центре и закрепить их статус поручил в 2019 году губернатор региона Антон Алиханов. К работе привлекли общественников, благодаря участию которых в городе сохранены более 50 участков с зелеными насаждениями. Защиту получила, например, историческая парковая территория вблизи памятной плиты Ф.В. Бесселю, участок площадью в 127 тыс. кв. м на улицах Горной и Дмитрия Донского, ранее планировавшийся к застройке, бесхозная до этого времени роща площадью в 24 тыс. кв. м на въезде в поселок им. А. Космодемьянского в черте Калининграда.

Всего феврале этого года постановлением областного правительства в генеральном плане Калининграда около 107 га территорий отнесены к зоне озелененных территорий общего пользования. "С этого момента единственное допустимое их использование - это размещение на их территории городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных, зеленых насаждений для благоустройства территорий, объектов рекреационного назначения. Строительство на их территории запрещено", - отметила заместитель председателям областного правительства Наталья Сибирева.