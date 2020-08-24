Около 1 млн сеянцев бука и дуба планируют вырастить в единственном питомнике Ингушетии

МАГАС, 24 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии рассчитывают вырастить около 1 млн сеянцев бука и дуба в 2021 году на территории единственного лесного питомника в регионе, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минприроды республики.

"Уже в этом году на землях Сунженского и Назрановского лесничеств посеют целый гектар семян твердолиственных пород, работы проводятся силами лесоводов и сотрудников лесопожарных центров Минприроды региона. По итогам посевной кампании в 2021 году на одном гектаре планируется вырастить порядка 200 тыс. сеянцев бука и дуба. Уже в следующем году площадь единственного питомника увеличится до 5 га, планируется, что число сеянцев возрастет до 1 млн", - передает пресс-служба слова и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Магомеда Евлоева.

Как сообщается, на данный момент все работы по подготовке почвы к посадке выполнены в полном объеме.

"Для посадки на постоянное место ведомством используются двухлетние сеянцы. Выращивание посадочного материала имеет для нас очень большое значение в плане лесовосстановления и улучшения экологической обстановки в регионе в целом. Это позволит полностью обеспечивать внутренние республиканские потребности в посадочном материале для увеличения площади лесов", - добавили в пресс-службе.

По данным Минприроды региона, общая площадь земель лесного фонда республики составляет 84,2 тыс. га, это 21,6% от общей площади республики, из них покрытые лесом земли - 78,2 тыс. га. Все леса республики по целевому назначению отнесены к защитным типам. Общий запас древесины в лесах составляет 12296,8 тыс. куб. м, а средний годичный прирост запаса древесины - 149,5 тыс. куб. м.