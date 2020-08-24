Эксперты рассказали, какие сферы лидируют в ожиданиях рынка труда

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Медики, программисты и представители сферы продаж наиболее уверенно чувствовали себя на рынке труда перед наступлением третьего квартала 2020 года. Об этом сообщается в результатах опроса службы исследования hh.ru в понедельник.

"Настроения работников на российском рынке труда накануне 3 квартала 2020 года начали расти, но пока остаются на уровне ниже 1 квартала 2020 года: текущий кризис, связанный с пандемией COVID-19 и замораживанием многих сфер экономики, отразился на настроениях соискателей не самым лучшим образом, и это особенно сильно бросилось в глаза накануне 2 квартала. <…> Наиболее выраженный негативный окрас настроения имеют соискатели, разместившие резюме в сфере "Высший менеджмент" и банковской сфере. Наиболее уверенно чувствуют себя соискатели в IT-сфере, а также медики и представители сферы продаж", - говорится в результатах опроса.

Согласно данным hh.ru, наибольший вклад в рост внесли индексы стабильности на текущей работе и готовность снизить зарплатные ожидания. В прошлом квартале именно они снизились сильнее всего, в текущем же - сильнее всего выросли. При этом наибольшую обеспокоенность своим положением на рынке труда выражают соискатели из Москвы и Санкт-Петербурга. Меньше всего на данный момент почувствовали на себе влияние кризиса соискатели на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири.

Социальный опрос был проведен службой исследований hh.ru с 23 июня по 15 июля 2020 года среди 22 582 российских соискателей. Критериями были оценка стабильности на текущем месте работы (наличие угрозы увольнения), сложность поисков работы, критичность поисков работы, гибкость и возможность снизить зарплатные амбиции и оценка шансов в поиске работы в ближайшей перспективе.