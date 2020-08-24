Гранты на сумму более 3,3 млн рублей получили участники пятой смены "Территории смыслов"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Гранты на сумму более 3,3 млн рублей получили участники смены "Служение Отечеству" всероссийского молодежного форума "Территория смыслов". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе форума.

Тематическая смена, ставшая пятой, проходила с 19 по 25 августа, в ней приняли участие сотрудники российских министерств и федеральных служб, в том числе МВД, Росгвардии, МЧС, Минобороны, Генпрокуратуры, Следственного комитета.

"В этом году в рамках форума проходит грантовый конкурс молодежных инициатив. Всего было подано 72 заявки, из которых 39 были представлены на публичной защите конкурса, победителями стали семь человек из семи субъектов РФ, они получили гранты на общую сумму 3 млн 379 тыс. рублей", - информировали в пресс-службе.

В частности, грант в 1 млн рублей получил Николай Шатилов из Алтайского края, проект "Центр патриотического воспитания и развития стрелкового мастерства "Точка", 800 тыс. рублей - программа "Точки развития" для обучающихся и сотрудников образовательных организаций МВД России (Регина Быкова, Санкт-Петербург), 340 тыс. - проект "Памяти павших будьте достойны" (Мария Полковникова, Вологодская область).

Выступая на церемонии закрытия смены, заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков напомнил, что патриотическая смена "Служение Отечеству", которая проводилась в этом году впервые, будет постоянной. "Мы планируем, что участниками этой смены будет молодежь, которая уже сейчас обеспечивает нашу безопасность и охраняет общественный порядок - это представители силовых структур и правоохранительных органов, российских министерств и федеральных служб", - пояснил он. По мнению Даванкова, "для каждого из них участие в смене "Служение Отечеству" - это возможность проявить себя, показать свои навыки и умения, заинтересованность в улучшении жизни людей, перед активными ребятами открываются большие перспективы - это дальнейшее обучение, в том числе в мастерской управления "Сенеж", развитие и продвижение в личностном и профессиональном плане".

Гостями и спикерами пятой смены форума стали в том числе первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Минздрава Михаил Мурашко, исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, руководители ряда субъектов РФ.

О форуме

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года его площадкой стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье.

В 2020 году форум принимает шесть тематических смен. Спикерами традиционно становятся политики, отраслевые эксперты, управленцы и лидеры общественного мнения. Для более глубокой проработки тематики смен и формирования проектных команд состав участников формируется по принципу междисциплинарности - в рамках одной смены участники знакомятся и работают с ребятами смежных профессиональных направлений. Особенностью этого года стало одновременное проведение равнозначных и взаимодополняющих друг друга офлайн- и онлайн-форматов.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей", образовательный партнер - национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".