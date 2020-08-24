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Форум "Армия-2020"

В РПЦ заявили, что показ камуфляжных ряс на форуме "Армия-2020" не согласован с церковью

Ранее в СМИ появились публикации, что на форуме представили камуфляжные полевые облачения для священников в армии и церковные свечи цвета хаки

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Демонстрация камуфляжной одежды для священников на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в Подмосковье не была согласована с соответствующими органами Русской православной церкви (РПЦ). Об этом заявил ТАСС в понедельник председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов), который также является ключарем главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот".

"С церковью не согласован вопрос, никакой проработки не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такой вариант возможен "как вариант для начала обсуждения", но является не совсем корректным.

Форум "Армия-2020" проходит в Подмосковье с 23 по 29 августа. Ранее в СМИ появились публикации, что на нем были представлены камуфляжные полевые облачения для священников в армии и церковные свечи цвета хаки.

ТАСС пока не располагает комментариями компании, представившей облачения и свечи, а также организаторов форума.

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РоссияФорум "Армия-2020"
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