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Кризис в Белоруссии

Министр образования Белоруссии вновь призвал не делать школу полем политических баталий

Игорь Карпенко также призвал родителей учеников к спокойствию и понимаю для того, чтобы обеспечить нормальный учебный процесс

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Образовательные учреждения в Белоруссии должны сохранить свои основные функции и не провоцировать столкновение политических мнений. Об этом в понедельник заявил министр образования Белоруссии Игорь Карпенко.

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"Давайте не будем превращать школу, учреждения образования в поле политических баталий. У каждого есть точка зрения, каждый по-своему выразил ее на выборах. Не надо устраивать столкновение мнений. Для нас важно, чтобы ребенок пришел в школу и имел равный доступ к качественному образованию и социальным гарантиям, которые наше государство предоставляет детям и подросткам", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1".

Карпенко сообщил о готовности учебных заведений и учителей к началу учебного года, и призвал родителей учеников к спокойствию и понимаю для того, чтобы обеспечить нормальный учебный процесс.

Ранее министр уже предупреждал о негативных последствиях вовлечения детей в протестное движение и говорил, что школа должна обучать и воспитывать детей, а "педагогам нужно сосредоточиться не на акциях и уличных шествиях, а на подготовке к новому учебному году".

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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