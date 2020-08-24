Министр образования Белоруссии вновь призвал не делать школу полем политических баталий

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Образовательные учреждения в Белоруссии должны сохранить свои основные функции и не провоцировать столкновение политических мнений. Об этом в понедельник заявил министр образования Белоруссии Игорь Карпенко.

"Давайте не будем превращать школу, учреждения образования в поле политических баталий. У каждого есть точка зрения, каждый по-своему выразил ее на выборах. Не надо устраивать столкновение мнений. Для нас важно, чтобы ребенок пришел в школу и имел равный доступ к качественному образованию и социальным гарантиям, которые наше государство предоставляет детям и подросткам", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1".

Карпенко сообщил о готовности учебных заведений и учителей к началу учебного года, и призвал родителей учеников к спокойствию и понимаю для того, чтобы обеспечить нормальный учебный процесс.

Ранее министр уже предупреждал о негативных последствиях вовлечения детей в протестное движение и говорил, что школа должна обучать и воспитывать детей, а "педагогам нужно сосредоточиться не на акциях и уличных шествиях, а на подготовке к новому учебному году".