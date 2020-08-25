Байден и Харрис пообещали регулярно проходить тесты на коронавирус

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Кандидаты в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден и в вице-президенты Камала Харрис будут на регулярной основе сдавать анализы на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на представителя избирательной кампании демократов Эндрю Бейтса.

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

Он заверил, что штаб немедленно оповестит общественность и СМИ в случае выявления коронавируса у Байдена или Харрис. Сотрудники штаба, которые регулярно контактируют с кандидатами, также будут сдавать анализы регулярно. "Это объявление является новым шагом, который демонстрирует приверженность Джо Байдена и Камалы Харрис обещанию предать забвению катастрофическое и неправильное управление Трампом во время наихудшего кризиса в области здравоохранения за 100 лет", - отметил Бейтс.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано свыше 5,73 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 177 118 человек.

Байден и Харрис на прошедшем с 17 по 20 августа Национальном съезде Демократической партии дали согласие баллотироваться на пост президента и вице-президента США на предстоящих выборах, которые запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев выдвинут действующий глава государства Дональд Трамп.