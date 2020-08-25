В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожают лесные пожары

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Условия для возникновения лесных пожаров в ближайшие дни сформировались в Липецкой, Воронежской, Курской, Тульской, Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Иркутской областях, Краснодарском, Алтайском, Красноярском краях, республике Коми и регионах Северо-Кавказского федерального округа. Об этом ТАСС во вторник сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очаги пожарной опасности сейчас в республике Коми, в Центральном федеральном округе - это Липецкая, Воронежская, Курская, Тульская область. В Южном федеральном округе много регионов, где существуют условия для пятого класса пожарной опасности: там и Волгоградская, и Астраханская, и Ростовская области, и Калмыкия, и Краснодарский край. В Северо-Кавказском федеральном округе, естественно, тоже риски есть", - сообщил он.

Кроме того, риск возникновения лесных пожаров в ближайшее время существует в Алтайском, Красноярском краях, Иркутской области. "Это не значит, что лесные пожары там непременно будут. Это значит, что существуют условиях для их возникновения", - пояснил он.

По словам Вильфанда, в этом году достаточно большое количество очагов лесных пожаров, но площадь, пройденная огнем, гораздо меньше, чем в 2019 году. "Я это связываю с тем, что в очень хорошей связке, координации, работают структуры, которые нацелены на предупреждение и ликвидацию пожаров: Росгидромет, Рослесхоз и МЧС", - отметил метеоролог.

По данным Авиалесоохраны на 00:00 25 августа, на территории Российской Федерации действуют 82 лесных пожара на площади 57 450 га. Режим ЧС введен в двух субъектах РФ: на всей территории Красноярского края и в трех муниципальных районах Иркутской области.