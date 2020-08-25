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Пандемия COVID-19

В Аргентине зафиксировали рекорд числа заражений коронавирусом за сутки

Общее число заразившихся в стране достигло 350 867

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 августа. /ТАСС/. Аргентинские медики за сутки выявили 8 731 случай инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем прироста с начала пандемии. Как сообщило в понедельник министерство здравоохранения республики, общее число заразившихся достигло 350 867. Предыдущий антирекорд по числу инфицирований - 8 225 - был установлен 20 августа.

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Число подтвержденных за сутки смертей из-за последствий, вызванных заражением коронавирусом, также стало самым высоким с начала пандемии - 381. С их учетом общее число летальных исходов достигло 7 366. Ранее в стране не регистрировали более 283 смертей пациентов с коронавирусом за сутки.

К настоящему моменту выздоровели 256 789 заразившихся.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. С 20 марта в республике был введен карантин. 4 июня было объявлено о замене режима обязательной социальной изоляции на менее строгие ограничения в большинстве регионов. В столице и ее пригородах карантин с рядом послаблений продлен как минимум до 30 августа.

Теги
АргентинаПандемия COVID-19
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