Опрос: Крым стал самым популярным местом для осеннего туризма среди россиян

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Крым в 2020 году стал самым популярным у россиян местом осеннего отдыха, наиболее популярным внешним направлением осеннего туризма стала Турция. Об этом во вторник свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob , которые имеются в распоряжении ТАСС.

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"Осенью самое популярное направление внутреннего туризма - Крым, из внешних направлений россияне рассчитывают только на Турцию", - говорится в результатах исследования. Кроме Крыма пятерку самых популярных осенних туристических направлений составили курорты Краснодарского края, Москва, Санкт-Петербург и Калининград.

Отпуск на осень, согласно данным исследования Superjob, планируют 32% россиян. 15% проведут его дома, 8% - в деревне или на даче, 7% - в поездке по стране, а 2% рассчитывают уехать за границу. При этом в конце июня на отдых на Черном море в летние месяцы рассчитывали 45% работающих россиян.

Мужчины чаще выбирают осенний отдых, чем женщины (33% и 29% соответственно). Россияне от 25 до 34 лет чаще респондентов других возрастных групп выбирают отпуск осенью - таких 34%. Больше всего поклонников осеннего отпуска оказалось среди граждан с зарплатой от 80 тыс. руб. - 37%.

Опрос был проведен в 331 населенном пункте во всех округах России с 17 по 24 августа 2020 года. Исследовалось экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу. В опросе приняли участие свыше 1,6 тыс. респондентов.