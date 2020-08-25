Первые школы Robbo Academy Future Skills откроются в Москве и Петербурге в сентябре

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Первые учебные центры Robbo Academy Future Skills участника кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) компании Robbo откроются в сентябре в Москве и Санкт-Петербурге. Их формат включает полноценную начальную школу и дополнительные занятия по техническим дисциплинам, английскому языку, финансовой грамотности и эмоциональному интеллекту, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Кружкового движения НТИ.

"Школа рассчитана на родителей, которые хотят дать детям цельное образование с уклоном в математику и IT или выбрали формат семейного или домашнего обучения. Мы видим задачу педагогов начальной школы в том, чтобы органично развить ум и речь, научить детей вдумчиво читать, грамотно писать, правильно считать, логически мыслить, доходчиво излагать", - процитировала пресс-служба основателя Robbo Павла Фролова.

Один из центров откроется в Москве, еще два - в Санкт-Петербурге. Каждый из них рассчитан на параллельное обучение более 500 детей, в штат преподавателей войдут 10 педагогов, дети смогут проводить здесь весь день или посещать кружки на выбор. Основная программа предполагает обучение по направлению "Русская классическая школа" и включит подготовку к школе и обучение по программе начального образования. Здесь будут применяться методики отечественной педагогики XIX-XX веков, отражающие идеи дореволюционного и советского фундаментального образования.

Направления дополнительного образования представлены техническими дисциплинами, традиционными для "Robbo клубов": математика, алгоритмика и программирование, робототехника, 3D-моделирование и 3D-печать. Кроме того, добавятся английский язык с уклоном на IT, курсы финансовой грамотности и эмоционального интеллекта. В сентябре в этих школах пройдут дни открытых дверей, а также бесплатные пробные уроки.

О компании

Robbo - разработчик и производитель образовательной робототехники на свободном программном и аппаратном обеспечении. Это лидерский проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), он является резидентом фонда "Сколково" и "Технопарка Санкт-Петербурга", а также участником Кружкового движения НТИ. Продукты компании разработаны при поддержке Фонда содействия инновациям, а представительства открыты в Финляндии и Японии. С помощью Robbo обучается 50 тыс. детей в более 130 кружках и более чем 300 школах 18 стран мира.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.