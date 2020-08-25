Специалисты МЧС из Москвы будут отслеживать ситуацию с паводками в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Группа специалистов МЧС из Москвы прибыла в Хабаровск для мониторинга паводковой обстановки на Амуре. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю во вторник.

"С целью проведения мониторинга ситуации 24 августа в Хабаровск на самолете Ил-76 из Москвы прибыла группировка специалистов по управлению летательными беспилотными комплексами", - говорится в сообщении.

Из-за обильных осадков в августе на территории сразу нескольких регионов Дальневосточного федерального округа произошло осложнение паводковой обстановки. Гидрологи прогнозируют повышение уровней воды в реке Амур и ряде ее притоков до неблагоприятных и местами опасных отметок. Уже сейчас на территории Амурской и Еврейской автономной областей, а также в Хабаровском крае отмечаются подтопления домов и приусадебных участков.

"Наша задача - провести аэрофото- и видеосъемку в местах подтоплений и там, где возникает угроза паводка, для проведения дальнейшего анализа, оценки обстановки и принятия необходимых мер. В состав группировки входят 17 человек и три транспортных средства", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника Главного управления Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Виктора Монцева.

У специалистов с собой семь беспилотных авиасистем. Каждый беспилотник может работать на высоте от 150 до 1,5 тыс. метров и фиксировать обстановку на местности в радиусе более 40 км. С помощью аэрофотосъемки будет производиться разведка с воздуха, строиться ортофотопланы и модели развития ситуации для принятия управленческих решений. Группа будет работать до конца августа на территории Хабаровского края, также они проедут по населенным пунктам Еврейской автономной области и Приморского края.

"С учетом имеющегося прогноза роста уровней воды на Амуре непосредственно в Хабаровском крае специалистами планируется обследовать несколько десятков населенных пунктов, расположенных вблизи рек, в южной части региона - в Хабаровском, Вяземском, Бикинском районах и районе им. Лазо, городском округе Хабаровск. Этот список может быть скорректирован с учетом развития ситуации. В приоритете территории, которые регулярно попадают в паводкоопасную зону. Все полученные материалы будут учтены при построении моделей развития ситуации и доведены до органов местного самоуправления для принятия своевременных и эффективных решений по минимизации ущерба и ликвидации последствий паводка", - цитирует пресс-служба заместителя начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности Виталия Дарчию.

Дожди в регионе

В Хабаровском крае отмечаются подтопления дворов в селе Кукан с населением около 1 тыс. человек. В Еврейской автономии грунтовыми и дождевыми водами топит подворья и несколько домов в Биробиджане и расположенных рядом поселениях. На ближайшие сутки в регионах ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, в Хабаровском крае - с усилением ветра до 15-20 м/с.