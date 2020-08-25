В Гидрометцентре пообещали аномально теплый конец лета в России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Температура выше климатической нормы прогнозируется практически на всей территории России до конца августа. Особенно теплым завершение лета ожидается на Урале и в Поволжье, там аномалии будут достигать 8 градусов, сообщил ТАСС во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас, если смотреть на прогноз декадной (третья часть месяца) температуры, то практически на всей территории страны температурный фон выше нормы прогнозируется: где-то на 2 градуса, где-то - на 8 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, исключениями станут лишь Якутия, Магаданская область, центральные регионы Хабаровского края, Чукотка и Камчатка. В этих регионах температура будет около и ниже нормы до конца августа.

Особенно теплое завершение лета прогнозируется в Поволжье и на Урале. "В течение ближайших пяти дней температура в этих регионах будет выше нормы на 4-6 градусов. В районе Екатеринбурга, Челябинской, Свердловской областей даже на 8 градусов выше нормы", - отметил метеоролог.

"Это будет очень хороший конец лета", - заключил Вильфанд.