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На Камчатке ожидаются дожди и первые заморозки

Циклон также принесет в регион ветер с порывами до 20 м/с

ТАСС, 25 августа. Синоптики Камчатского края прогнозируют на 26 августа приход в регион обширного циклона, который принесет дожди и ветер. Об этом во вторник сообщили ТАСС в краевом управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Циклон придет на Камчатку завтра с утра. Он распространит свое влияние на все южные и центральные муниципалитеты региона", - сообщил собеседник агентства.

По информации управления, с утра непогода установится в Усть-Большерецком районе. Затем циклон охватит Быстринский, Елизовский, Мильковский, Соболевский и Усть-Камчатский городские округа. К вечеру погода испортится в Петропавловске-Камчатском. На этих территориях ожидаются сильный юго-восточный ветер скоростью до 17-20 м/с и дожди. Температура воздуха местами заметно понизится - до минус двух градусов.

Непогода продержится в регионе до конца рабочей недели.

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РоссияКамчатский край
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