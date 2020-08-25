Кабмин выделит 327 млн рублей на ремонт школы и детсадов после наводнения в Тулуне

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделит из резервного фонда более 327 млн рублей на восстановление школы и трех детсадов в Иркутской области после наводнения в Тулуне. Об этом говорится в проекте распоряжения кабмина о выделении бюджетных ассигнований в 2020 году (есть в распоряжении ТАСС).

"Заявленная потребность в средствах федерального бюджета на капитальный ремонт объектов образования составляет 327,1 млн рублей. Данные средства позволят ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории Иркутской области в 2019 году", - говорится в документе.

В частности, в проекте распоряжения правительства речь идет о ремонте средней общеобразовательной школы на 250 мест и детского сада на 140 мест в Тулуне, школы-сада на 128 мест в деревне Евдокимова Тулунского района, а также детского сада на 140 мест в рабочем поселке Октябрьский Чунского района Иркутской области.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах подтопило почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыло потоком воды, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун.