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Крупнейшие вузы Удмуртии получили 60 новых бюджетных мест

Удмуртскому госуниверситету выделили 43 места, а Ижевскому государственному техническому университету - 17

ИЖЕВСК, 25 августа. /ТАСС/. Удмуртский государственный университет (УдГУ) и Ижевский государственный технический университет имени Калашникова (ИжГТУ) получили 60 дополнительных бюджетных мест, сообщила во вторник ТАСС министр образования и науки региона Светлана Болотникова.

"Согласно приказу Министерства науки и высшего образования РФ, нам выделены дополнительные места на предстоящий учебный год. Удмуртскому госуниверситету выделено 43 места, а Ижевскому государственному техническому университету - 17 мест", - сказала министр.

По ее словам, всего в УдГУ в предстоящем учебном году будет 1,3 тыс. бюджетных мест по программам бакалавриата, еще 667 мест по программам магистратуры и 161 место по программам специалитета. В ИжГТУ на бюджетной основе будут обучаться 886 человек по программам бакалавриата, 111 человек на специалитете и 335 человек на магистратуре.

Она также сообщила, что еще более 1,8 тыс. бюджетных мест в учебном году организовано в Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, Ижевской государственной медакадемии и Глазовском государственном педагогическом институте имени Короленко.

В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах в 2020 году с приоритетом для региональных учебных заведений. Согласно документу, при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, сформированный по итогам конкурса, проведенного ранее Минобрнауки России.

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