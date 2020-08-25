Власти Приморья заявили, что пандемия не повлияла на переобучение женщин с детьми

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения не повлияли на переобучение женщин с детьми дошкольного возраста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Приморского края во вторник.

"За истекший период 2020 года в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Приморский край)" 393 женщины направлены на переобучение и повышение квалификации, 269 из них находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и состоят в трудовых отношениях, 124 женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоят в трудовых отношениях. 254 женщины <…> закончили обучение, 155 из них состоят в трудовых отношениях, 99 женщин являются незанятыми", - сообщили в ведомстве, отметив, что до конца года переобучение смогут пройти 560 приморских мам.

Женщин обучали таким специальностям, как фельдшер скорой помощи, специалист по закупкам, руководитель малого и среднего бизнеса.

Всего с 2012 года в рамках государственной программы в Приморье прошли обучение более 1 800 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. На эти цели из краевого бюджета выделили более 3 млн рублей. С 2020 года по программе "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", которая является частью национального проекта "Демография", обучение могут проходить женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста и не состоящие в трудовых отношениях.