В Хабаровском крае проверят все интернаты после вспышки коронавируса в одном из них

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края проверят все интернаты и дома ветеранов после вспышки коронавируса в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Комсомольске-на-Амуре. Руководство этого учреждения уволено, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

Очаг в комсомольском интернате выявили на прошлой неделе. Позже врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщал, что в учреждении заболели 200 человек. Он также заявлял о необходимости проверить все такие учреждения после информации о состоянии истощения и неухоженности постояльцев.

"Все стационарные учреждения, подведомственные министерству социальной защиты населения края, будут проверены на соблюдение санитарных мер. Такое решение принял и.о. заместителя председателя правительства края Евгений Никонов", - говорится в сообщении. Он также поручил организовать работу санитарных пропускных пунктов в каждом учреждении.

Уточняется, что в комсомольском интернате для престарелых и инвалидов коронавирус лабораторно подтвердился у 195 человек, в том числе у 27 работников. Всего в доме-интернате 414 постояльцев. Всех инфицированных доставили в больницы Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. У большинства заболевание проходит бессимптомно. В интернате организовано ежедневное медицинское наблюдение за контактными. Питание организовали в комнатах, ввели масочный режим.

"В текущую вакцинацию необходимо привить всех постояльцев от гриппа и пневмококковой инфекции. Выделить дополнительных медработников в дом-интернат для медицинского сопровождения постояльцев. Директора Комсомольского-на-Амуре дома-интерната для престарелых и инвалидов освободить от занимаемой должности", - приводят в сообщении слова Никонова. В Комсомольске-на-Амуре по поручению Никонова будут организованы обсерваторы минимум на 100 человек с учетом возможного прироста инфицированных. Также в городе увеличат объем тестирования на коронавирус.

По данным Министерства здравоохранения Хабаровского края, всего в регионе с начала пандемии выявлено свыше 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 83 из них закончились смертью пациентов. За сутки, по данным на понедельник, было выявлено 68 новых заболевших.