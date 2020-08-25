Росгвардия поблагодарила основателя "Омбудсмена полиции" за конструктивное взаимодействие

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил благодарность основателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Воронцов направил в этот департамент запрос с просьбой дать ему характеристику. В ответ там заявили, что выражают Воронцову признательность за сотрудничество с проектом "Омбудсмен полиции", которое позволило доводить до сведения общества объективную информацию о деятельности ведомства", - сказал собеседник агентства.

В распоряжении ТАСС есть копия ответа департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества, где подтверждается благодарность в адрес Воронцова. Документ принят канцелярией СИЗО-4, где в настоящее время содержится основатель "Омбудсмена полиции".

В настоящее время в отношении Воронцова возбуждены и расследуются четырнадцать уголовных дел: два дела по статье 163 УК РФ ("Вымогательство"), еще три по статье 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов"), одно дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), по которому срок давности уже истек, и еще восемь дел по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителей власти"). Ни по одному из них Воронцов не признает вину, а по значительной части истек срок давности.

Воронцов был задержан 7 мая по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника московской полиции крупной суммы денег за нераспространение фотографий личного характера. Получив отказ, Воронцов разместил компрометирующие фотографии этого сотрудника у себя в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные им фотографии являются порнографией. В начале июня уголовные дела в его отношении были переданы из ГСУ ГУ МВД по Москве для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России по Москве.