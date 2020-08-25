Врач назвал поспешными утверждения об отравлении Навального

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Утверждения об отравлении Алексея Навального являются поспешными, клиническая картина не соответствует типичной при такого рода ситуациях. Об этом заявил во вторник ТАСС руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев.

"В средствах массовой информации много сведений о возможном отравлении как доказанном свершившемся факте. Внимательно изучив все представленные в СМИ сведения, мы считаем, что зарубежные коллеги слишком торопятся с выводами", - сказал он.

По словам Шигеева, "в данный момент речь может идти лишь о том, что у пациента было установлено снижение активности холинэстеразы, отсюда делается вывод, что речь идет об отравлении ингибиторами холинэстеразы". "Этот вывод поспешный, так как не доказанный: уровень снижения активности холинэстеразы неизвестен, конкретное вещество или его метаболиты, вызвавшие снижение активности холинэстеразы, не установлены. Кроме того, клиника возникновения и развития заболевания в конкретных условиях и обстоятельствах не соответствует картине, типичной для данного типа отравлений", - пояснил собеседник агентства.

В связи с этим, продолжил он, "только лишь одно биохимическое определение активности холинэстеразы крови имеет относительную диагностическую ценность, тем более в условиях, когда известно, что активность холинэстеразы крови заметно колеблется у разных людей, а также при некоторых хронических заболеваниях (туберкулез, рак, гепатит и другие)". "А ингибиторы холинэстеразы - это не только фосфорорганические отравляющие вещества, но и часто встречающиеся в медицинской практике лекарственные препараты: акридины, пиперидины и карбаматы, широко использующиеся в неврологии и психиатрии, которые любой человек может принимать по тем или иным причинам", - добавил он. Кроме того, уточнил Шигеев, "при лечении в отделении реанимации больному могут вводить множество лекарственных препаратов, в том числе и подобного типа".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск - Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В субботу его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

В понедельник врачи заявили, что в его организме найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно - пока неизвестно. Германские медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы. Заведующий отделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи № 1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев позже отметил, что ингибиторы холинэстеразы не были выявлены в ходе обследования Навального в Омске.