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Пандемия COVID-19

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года с 1 сентября

Так в ведомстве прокомментировали предложение депутата Госдумы Василия Власова о переносе начала школьных занятий, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новый учебный год начнется 1 сентября во всех российских регионах, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минпросвещения, комментируя предложение депутата Госдумы Василия Власова о переносе начала школьных занятий, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.

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"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство. При этом профильными ведомствами даны все необходимые установки регионам, а там, соответственно, проведена работа, чтобы процесс учебы протекал при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом. Все меры по здоровьесбережению в образовательной среде применяются в соответствии предписаниям Роспотребнадзора", - сообщил представитель пресс-службы.

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