В Забайкалье продлили до 18 октября режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет

ЧИТА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края из-за пандемии коронавируса до 18 октября продлило режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет, который должен был завершиться в конце августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства края.

"Срок действия режима самоизоляции в Забайкальском крае для жителей региона 65 лет и старше продлили по 18 октября включительно. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Забайкальского края", - говорится в сообщении.

В Забайкальском крае зарегистрировано 4 470 случаев заражения коронавирусом, в том числе 24 - за последние сутки. Выписаны 4 093 человека, 54 умерли.

Из-за снижения заболеваемости власти региона в конце июля сняли все ограничения для бизнеса. Для жителей продолжает действовать обязательный масочный режим.