Пресненский суд не продает билеты на заседания по Ефремову и призывает не покупать их

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы не занимается торговлей билетами на судебные заседания по уголовному делу в отношении актера Михаила Ефремова и призывает граждан не пытаться их приобрести и не становиться жертвами мошенников. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе суда.

"К так называемой продаже билетов на заседания по делу Ефремова суд не имеет никакого отношения, а также обращает внимание граждан на то, что этой торговлей, вероятно, занимаются мошенники. Для прохода на судебное заседание не существует никаких билетов, суд проводится в открытом режиме. Заседание может посетить любой желающий", - сказали в пресс-службе. Если посетителям не хватает места в зале, где непосредственно ведется заседание, то можно пройти в зал, где организована видеотрансляция процесса, отметили в суде.

Ранее на сайте Avito появилось объявление о продаже билетов в первый ряд на процесс по делу Ефремова. Автор обещал организовать посещение судебного заседания за 500 тыс. рублей. В настоящее время объявление удалено с сайта.