По требованию прокуратуры Приморья в пандемию трудоустроили около трех тысяч человек

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Прокуроры в Приморском крае с 1 мая текущего года помогли найти работу и трудоустроиться 3 тыс. работников различных предприятий, сообщил во вторник журналистам прокурор Приморского края Николай Пилипчук.

"Порядка 300 работодателей привели в соответствие локальные нормативные акты, провели специальную оценку условий труда, восстановили первичные и периодичные медицинские осмотры, обеспечили своих работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. По требованию прокуроров найдена работа и трудоустроено порядка 3 тыс. человек", - сообщил прокурор региона.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, это произошло в результате начатой 1 мая проверки соблюдения требований трудового законодательства. Эта работа сейчас продолжается.

Всего с начала года прокурорами выявлено и приняты меры к устранению более чем 9 тыс. нарушений трудовых прав граждан. К ответственности привлечено около 640 лиц. Шесть руководителей организаций, систематически ущемляющих права работников, суд лишил права занимать руководящие должности. По мерам прокурорского реагирования погасили задолженность по заработной плате на 430 млн рублей.

В мае Приморский центр занятости населения сообщил, что в первый месяц после введения ограничительных мероприятий из-за пандемии коронавируса в центр для поиска подходящей работы обратились 9 832 человека, что в 2,6 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.