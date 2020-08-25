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Кризис в Белоруссии
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Часть сотрудников "Яндекса" в Минске покинула город

Все сотрудники компании в Минске работают удаленно, а офис закрыт для посещения
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© Михаил Метцель/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Все сотрудники "Яндекса" в Минске, где ранее обыскивали офисы компании, работают удаленно. Часть из них покинула город, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

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"В минском офисе работает около 300 человек. Сам офис, как и другие офисы "Яндекса", уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники "Яндекса" работают на удаленном режиме. Некоторые сотрудники уехали из города", - сказали в компании.

Во вторник утром издание The Bell со ссылкой на "двух собеседников, знакомых с ситуацией в белорусском офисе" сообщило, что "Яндекс" начал эвакуировать своих сотрудников из республики.

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