Часть сотрудников "Яндекса" в Минске покинула город

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Все сотрудники "Яндекса" в Минске, где ранее обыскивали офисы компании, работают удаленно. Часть из них покинула город, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

"В минском офисе работает около 300 человек. Сам офис, как и другие офисы "Яндекса", уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники "Яндекса" работают на удаленном режиме. Некоторые сотрудники уехали из города", - сказали в компании.

Во вторник утром издание The Bell со ссылкой на "двух собеседников, знакомых с ситуацией в белорусском офисе" сообщило, что "Яндекс" начал эвакуировать своих сотрудников из республики.