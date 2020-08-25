TikTok через суд потребовала отменить запрет на ее работу в США

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Представители американского подразделения социальной сети TikTok в понедельник подали иск к администрации США. Они требует отменить решение о запрете на работу TikTok в Соединенных Штатах.

Иск подан в федеральный суд Центрального округа штата Калифорния. В нем подчеркивается, что соцсетью пользуются около 100 млн американцев. У нее около 1,5 тыс. сотрудников в США, планируется, что их число увеличится на 10 тыс. Попытки властей США запретить работу соцсети в стране наносят ущерб интересам этих людей, подчеркивается в документе.

Адвокаты TikTok отметили, что американская администрация не представила каких-либо доказательств наличия угрозы для национальной безопасности США со стороны соцсети из-за неких связей с властями Китая. Кроме того, власти не согласились выслушать какие-либо ответные доводы TikTok.

Представители соцсети подчеркивают, что приняли ряд мер для защиты личных данных жителей США. Сведения об американских пользователях TikTok хранятся в Сингапуре и США. Касающуюся их информацию китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, обрабатывает отдельно от других пользователей.

Американская газета The Wall Street Journal сообщила в понедельник со ссылкой на источники, что власти США приняли решение о запрете TikTok отчасти под влиянием директора компании Facebook Марка Цукерберга. Издание отмечало, что принятие мер против TikTok было бы очень выгодно для Facebook. Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро позже заявил, что у Цукерберга "совершенно нет никакого влияния на что-либо, касающееся TikTok". Он заверил, что директор Facebook "не имеет отношения к чему-либо, происходящему в Белом доме".