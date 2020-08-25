В России за сутки выявили 4 696 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 25 августа . /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 696, общее количество инфицированных достигло 966 189. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наименьшее темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), в Московской области, Архангельской области, Смоленской области и Калмыкии (по 0,2%), в Москве, Туве, Магаданской области, Камчатском крае, Республике Алтай, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Тамбовской и Тульской, Брянской, Омской и Липецкой областях (по 0,3%).

В частности, 681 случай заражения был выявлен в Москве, 179 - в Санкт-Петербурге, 143 - в Московской области, 130 - в Ростовской области и 125 - в Хабаровском крае.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 169 874 человека.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 652, всего уже выздоровели 779 747 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся превысила 80,7% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны 1 155 пациентов в Москве, 310 - в Ростовской области, 271 - в Самарской области, 187 - в Мурманской области, 186 - в Нижегородской области, 173 - в Алтайском крае, 163 - в Воронежской области, 158 - в Ульяновской области и 154 - в Ханты-Мансийском АО.

Число летальных исходов из-за коронавируса в РФ составило за сутки 120 против 65 днем ранее, всего от инфекции умерли 16 568 человек, что составляет 1,71% от всех заразившихся.

За сутки было зафиксировано 15 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 12 - в Москве, 11 - в Свердловской области, 8 - в Красноярском крае, 6 - в Ростовской области, еще в 34 регионах число умерших не превышало 5.