Ульяновские почтальоны помогут реализовать проект по телемедицине в населенных пунктах

УЛЬЯНОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Ульяновская область и АО "Почта России" реализуют совместный проект в сфере охвата населения телемедициной. Об этом во вторник сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с АО "Почта России".

"Мы поговорили и о начале реализации проекта, связанного с телемедициной. Мы сейчас рассматриваем два варианта участия почтальонов в реализации проекта. Либо мы будем открывать стационарные пункты телемедицины на базе объектов почтовой связи, либо второй вариант, когда телемедицина станет мобильной", - сказал он.

Соглашение предусматривает несколько других направлений сотрудничества. "Еще один большой проект - это насыщение нашей почтовой сети новой повесткой, связанной с медицинскими услугами, с доставкой фармпрепаратов, лекарств, с оказанием социальных услуг населению", - рассказал журналистам генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов.

Губернатор Ульяновской области на церемонии подписания соглашения пояснил, что речь идет о развитии аптечной сети через "Почту России". "Очень перспективное направление, мы точно будем этим заниматься. Особенно для Ульяновской области это крайне актуальная тема с учетом того, что у нас акционерное общество "УльяновскФармация" находится в стадии финансового оздоровления", - уточнил он.

По словам Морозова, почтальоны также будут принимать участие в анкетировании населения, проведении различных опросов. "Мы должны знать, прежде чем принимать какие-то управленческие решения, что волнует людей, чего они ожидают от власти", - отметил губернатор.

В регионе также продолжится реализация проекта "Почтальоны здоровья". Сотрудники почты, участвующие в нем, измеряют давление пожилым гражданам на дому во время выдачи пенсии и корреспонденции, а также проводят опрос о состоянии здоровья. По данным правительства региона, в Ульяновской области в период с мая 2019 года по июль 2020 года было проанкетировано 1 937 граждан, 207 жителям почтальоны вызвали скорую помощь, 314 людям помогли вызвать врача на дом. Кроме того, было выявлено 1 069 одиноких граждан, нуждающихся в помощи.